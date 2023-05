Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt diplomat german Boris Ruge urmeaza sa devina secretar general adjunct al NATO pentru afaceri politice si politica de securitate, a declarat marti un purtator de cuvant al aliantei militare, relateaza dpa.

- Fostul procuror general adjunct, Ruslan Popov, cercetat penal pentru imbogațire ilicita si fals in declarații publice, a susținut examenele de la Institutul Național de Justiție, pentru a putea candida la funcția de judecator in temeiul vechimii in munca. Ruslan Popov a obținut nota medie 8.54 la proba…

- Potrivit Kievului, președintele rus Vladimir Putin a fost reprezentat de o dublura in timpul presupusei sale vizite pe front in teritoriile ocupate ale Ucrainei.„Acesta nu a fost adevaratul Putin", a susținut miercuri secretarul Consiliului de Securitate si Aparare Nationala de la Kiev, Oleksi Danilov,…

- Mandatul lui Mircea Geoana de secretar general adjunct al NATO a fost prelungit cu un an, pana in octombrie 2024, a anunțat vineri, Jens Stoltentenberg, secretar general al Alianței Nord-Atlantice.

- Președinta Maia Sandu a semnat un decret prin care Lilia Tonu este numita in funcția de secretar general adjunct al Aparatului Președintelui R. Moldova, incepand cu data de 23 martie 2023. Anterior Lilia Tonu a fost șefa secției juridice din cadrul Aparatului Președintelui R. Moldova.

- Deputatul Robert Sighiartau, fostul secretar general al PNL, cere masuri cat mai rapide dupa schimbul de replici dintre Rareș Bogdan și Bogdan Aureascu. Sighiartau susține ca afirmațiile lui Aurescu pun echicheta de rusofil pe intregul partid. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- General-locotenentul Alexandr Matovnikov, ofițerul cu cel mai inalt rang al forțelor ruse din Belarus, apare in imagini video raspandite pe rețelele de socializare in timp ce face striptease, imaginile fiind filmate chiar de el. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…