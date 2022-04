Stiri pe aceeasi tema

- Planul guvernului britanic de a trimite in Rwanda migrantii ilegali a fost primit cu critici de ONG-uri si de opozitia laburista, dar si de unii deputati din Partidul Conservator al premierului Boris Johnson, contestatarii initiativei punand la indoiala legalitatea, etica si costurile acesteia, relateaza…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca “migranții ilegali”, adica acele persoane care ajung in Marea Britanie ca pasageri clandestini in camioane sau in barci, vor fi preluați de guvern si trimiși in Rwanda, țara care gazduiește peste 100.000 de refugiați din intreaga lume, in prezent. Migranții…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca “migranții ilegali”, adica acele persoane care ajung in Marea Britanie ca pasageri clandestini in camioane sau in barci, vor fi preluați de guvern si trimiși in Rwanda, țara care gazduiește peste 100.000 de refugiați din intreaga lume, in prezent. Migranții…

- Marea Britanie ar putea trimite zeci de mii de solicitanți de azil in Rwanda pentru a fi relocați in țara africana ca parte a unei abordari mai dure pentru a rupe rețelele de trafic de persoane și a opri fluxul de migranți ilegali peste Canalul Manecii, relateaza Reuters. Fii la curent cu…

- Refugiații care incearca sa obțina azil politic in Marea Britanie vor fi deportați in Rwanda, pe baza unui nou plan elaborat de guvernul de la Londra, in ciuda apelurilor nenumarate din partea organizațiilor pentru refugiați și drepturile omului care pun la indoiala nu numai viabilitatea schemei, dar…

- Britanicii nu se lasa convinși de rugamințile autoritaților europene! Refugiații ucraineni nu au ce cauta pe teritoriul lor fara viza. De cateva zile, situația refugiaților ucraineni de la Calais este o sursa de disputa intre Paris și Londra, insa relațiile dintre cele doua țari sunt deja tensionate…

- Londra a anuntat luni instalarea la Calais, in nordul Frantei, a unui centru de cereri de viza pentru refugiatii ucraineni, premierul Boris Johnson afirmand ca Marea Britanie va fi "cat se poate de generoasa", informeaza AFP.

- Marea Britanie este pregatita sa desfasoare 1.000 de soldati suplimentari in cazul unei "crize umanitare" legata de tensiunile din Ucraina, a anuntat miercuri seara premierul britanic Boris Johnson, care se deplaseaza joi la Bruxelles si Varsovia, noteaza AFP preluat de agerpres. "Alianta trebuie…