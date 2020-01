Boris Johnson vrea sa foloseasca amenintarea suprataxelor vamale in negocieri comerciale cu UE, SUA si alte state Boris Johnson vrea sa recurga la amenintarea impunerii unor suprataxe mari in negocierile comerciale cu Uniunea Europeana (UE), Statele Unite si alte tari, cu scopul de a exercita presiuni asupra acestora sa incheie acorduri cu Marea Britanie.



Potrivit The Times, citat de Reuters, liderul britanic a discutat cu ministrii sai saptamana aceasta despre posibilitatea folosirii taxelor vamale ca "parghie" in accelerarea negocierilor comerciale.



Johnson vizeaza impunerea unor taxe vamale de 30% anumitor tipuri de branzeturi importate din Franta si de 10% automobilelor importate din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

