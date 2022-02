Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marii Britanii i-a laudat pe ucraineni pentru ca „au ripostat... cu mai multa rezistența decat se așteptase Kremlinul”. „Ceea ce se intampla pe continentul european este o catastrofa absoluta”, a spus el. Johnson a pus la indoiala posibilele negocieri intre delegațiile ruse și ucrainene…

- Duminica, Vladimir Putin a facut un anunț menit sa descurajeze NATO și țarile occidentale care au impus sancțiuni economice extrem de dure atat liderului de la Kremlin, cat și Rusiei. Putin i-a ordonat ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru pentru forțele nucleare, dupa…

- Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, a calificat aceasta mișcare „inacceptabila” intr-un interviu pentru CBS News.„Inseamna ca președintele Putin continua sa intensifice acest razboi intr-o maniera total inacceptabila și trebuie sa continuam sa-i oprim acțiunile in cel mai puternic…

- Presedintele Vladimir Putin ar fi pus in alerta fortele nucleare ale Rusiei din cauza tensiunilor majore cu lumea occidentala in privinta atacului militar din Ucraina, scrie The Washington Post.

- Președintele Vladimir Putin a ordonat ca forțele de descurajare nucleara ale Rusiei sa intre in alerta, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza invaziei sale in Ucraina. Vladimir Putin, inervenție de ultima ora. Ce a ordonat armatei Vorbind in cadrul unei reuniuni cu principalii sai oficiali,…

- Vladimir Putin a plasat forțele strategice de descurajare ale Rusiei – inclusiv unitațile responsabile de capacitațile sale nucleare – in alerta maxima, ca raspuns la „sancțiunile occidentale ilegitime” legate de razboiul Rusiei din Ucraina. Președintele Rusiei i-a spus duminica, 27 februarie, lui Serghei…

- Rusia „a atacat o tara pacifista fara sa fi fost provocata si fara nicio scuza credibila”, a declarat joi premierul britanic, Boris Johnson, adaugand ca ”cele mai mari temeri” și toate avertismentele de pana acum s-au adeverit, potrivit News.ro, care citeaza CNN.Intr-un discurs televizat, premierul…

- Forțele nucleare strategice ale Rusiei au organizat sambata exerciții supravegheate de președintele Vladimir Putin. Washingtonul a acuzat trupele ruse adunate in apropierea graniței cu Ucraina ca avanseaza și ca sunt „pregatite sa loveasca”. Rusia a testat cu succes rachete hipersonice și de croaziera…