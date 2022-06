Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat ca spera ca Ucraina sa poata sa gazduiasca editia de anul viitor a concursului Eurovision si ca poporul ucrainean "merita sa aiba" aceasta competitie pe teritoriul sau, informeaza DPA, potrivit Agerpres.BBC poarta in prezent negocieri cu Uniunea Europeana…

- Marea Britanie acorda prioritate discutiilor cu Ucraina, mai degraba decat cu Rusia, despre situatia celor doi combatanti britanici condamnati la moarte de un tribunal al separatistilor prorusi din Donetk, in estul Ucrainei, a declarat vineri purtatorul de cuvant al prim-ministrului Boris Johnson,…

- Vladimir Putin nu vrea pace, ci vrea sa repete în orașele Ucrainei ce a facut în Groznîi, capitala Ceceniei, pe care a bombardat-o pâna la ruine în 1999-2000, a spus premierul britanic Boris Johnson, într-un interviu pentru BBC. Vladimir Putin nu…