Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson supravietuieste in rolul sau de prim-ministru al Marii Britanii, dar autoritatea sa va suferi cu siguranta o implozie, avand in vedere rezultatul care poate fi considerat „strans”.

- Premierul britanic Boris Johnson ramane premierul Marii Britanii, dupa ce a obținut, luni seara, votul de incredere al parlamentarilor din Partidul Conservator. Proporția voturilor favorabile ramanerii sale la conducere a fost de 58,8 la suta, fața de 41,2 la suta impotriva.

- Premierul britanic Boris Johnson se va confrunta luni cu un vot de incredere, informeaza luni BBC News. Acesta va fi inițiata de parlamentari „rebeli” din Partidul Conservator. Șeful executivului britanic a fost huiduit in timpul ceremoniilor de celebrare a domniei istorice de 70 de ani a reginei Elisabeta…

- Premierul britanic Boris Johnson nu a mintit in mod intentionat Parlamentul atunci cand a fost intrebat despre o petrecere la resedinta sa din Downing Street din timpul lockdown-ului impus in contextul crizei COVID-19, a afirmat marti ministrul britanic al Transporturilor, Grant

- Premierul britanic Boris Johnson, destul de activ pe rețelele sociale, nu a ratat sa fie prezent nici pe TikTok, unde promite sa ofere informatii exclusive despre activitatile sale de prim-ministru. Contul se vrea practic un profil oficial al Downing Street – Numarul 10, semnalat printr-un videoclip…

- Premierul britanic Boris Johnson a transmis marti intr-un discurs sustinut prin videoconferinta in parlamentul de la Kiev ca crede ca Ucraina va infrange Rusia si va arata „greseala gigantica” pe care a comis-o Vladimir Putin cand a ordonat invazia, relateaza Reuters.

- Parlamentul britanic a initiat joi o ancheta impotriva premierului Boris Johnson, acuzat ca a indus in eroare legislativul prin reactiile sale initiale la informatii conform carora a incalcat masurile de combatere a epidemiei de coronavirus, transmite Reu

- Premierul britanic Boris Johnson este urmarit de un nou scandal, de data aceasta legat de numirea lui Evgeni Lebedev, mogul de origine rusa și fiu al unui fost spion KGB, in Camera Lorzilor in 2020, relateaza Reuters. Johnson a ajuns din nou sub presiuni politice uriașe, ca urmare a prieteniei sale…