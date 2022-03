Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite poarta un razboi economic cu Rusia, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Declarația vine la cateva zile dupa ce președintele rus Vladimir Putin afirma ca sancțiunile impuse de Occident „seamana cu o declarație de razboi”, dar nu s-a ajuns insa pana…

- Presedintele rus Vladimir Putin este comparat de catre prim-ministrul britanic Boris Johnson cu omologul sau sarb Slobodan Milosevic, care a murit intr-o celula inainte de incheierea procesului sau in fata justitiei internationale pentru genocid si crime de razboi, potrivit AFP. “Exista o analogie puternica…

- Invazia Rusiei in Ucraina este mai grava decat se astepta sa fie, a declarat, marți, premierul britanic Boris Johnson, care considera ca Europa este acum martora la un „dezastru in desfasurare”. Johnson susține ca este nevoie de unitatea occidentala in vederea pedepsirii președintelui rus pentru invazia…

- Boris Johnson viziteaza marți țarile NATO vecine cu Rusia și se va intalni și cu trupele britanice dislocate in aceasta zona, spunand ca ”Putin trebuie sa piarda”. Premierul britanic Boris Johnson urmeaza sa zboare marți pentru a vizita țarile de la granița NATO cu Rusia, promițand ca Vladimir Putin…

- Miliardarul rus Roman Abramovici negociaza armistițiul ruso-ucrainean, fiind prezent, conform Jerusalem Post la reuniunea de lucru din Belarus. Patronul echipei de fotbal Chelsea a accepta cererea Ucrainei de a ajuta la negocierea incetarii conflictului dintre Rusia și Ucraina, a declarat purtatorul…

- In The New York Times, un politolog estimeaza ca „actuala criza depașește Ucraina. Ucraina este doar un pretext”, potrivit acestuia. Și continua subliniind de ce este mai degraba legata problema. „Problema care se pune este mai degraba legata de Polonia, Romania și țarile baltice. Rușii cred ca a sosit…

- Premierul britanic Boris Johnson, a carui poziție la conducerea guvernului pare sa fie amenințata. este ținta mai multor comentarii. Tiitlurile unor articole din presa britanica sunt mai mult decat edificatoare. „Pentru numele lui Dumnezeu, pleaca!”, ii striga lui Boris Johnson, fostul ministru al Brexitului,…