Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a dat asigurari marti ca vaccinul AstraZeneca/Oxford impotriva COVID-19 este "sigur" si "extrem de eficient", dupa suspendarea utilizarii acestuia de mai multe tari, ingrijorate de posibilele efecte secundare grave, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. "Acest…

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficacitate de 76% impotriva infectiilor simptomatice timp de trei luni dupa prima doza, eficacitatea crescand daca a doua doza este administrata mai tarziu, potrivit unui studiu publicat marti, relateaza agentia Reuters.…

- ”Am fost informati astazi ca, in plus fata de raspandirea mai rapida, se pare ca acum exista unele dovezi ca noua varianta (a coronavirusului - n.red) poate fi asociata unui grad mai ridicat al mortalitatii”, a anunțat Johnson la un briefing de presa.In privința vaccinurilor dezvoltate pana acum, Premierul…

- Noua tulpina de coronavirus a facut ravagii in Regatul Unit. Autoritațile anunța ca procesul de imunizare in masa a populației va fi accelerat. Spitalele sunt supraaglomerate iar personalul medical este epuizat. Din acest motiv s-a stabilit ca vaccinarea anti-coronavirus trebuie intensificata. De joi…

- Europenii incearca astfel sa nu lase lucrurile la intamplare, in contextul in care pare tot mai posibil sa nu se ajunga la un acord pana la 31 decembrie. ”Usa noastra ramane deschisa pana la sfarsitul anului si dincolo” de acest termen-limita, le-a spus marti Barnier ambasadorilor statelor membre UE,…