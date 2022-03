Stiri pe aceeasi tema

- Invazia declanșata de armata rusa in Ucraina s-a dovedit a fi o eroare tactica și strategica surprinzatoare, potrivit experților americani, informeaza AFP. Neajunsurile intampinate de trupele Moscovei in primele zile ale razboiului, precum lipsa de hrana și carburant, și pierderile militare ridicate…

- Prim-ministrul Marii Britanii i-a laudat pe ucraineni pentru ca „au ripostat... cu mai multa rezistența decat se așteptase Kremlinul”. „Ceea ce se intampla pe continentul european este o catastrofa absoluta”, a spus el. Johnson a pus la indoiala posibilele negocieri intre delegațiile ruse și ucrainene…

- Refugiu de aur pentru mulți oligarhi ruși, Londra deține o parghie care ar lovi puternic in anturajul lui Vladimir Putin. Dar raman indoieli cu privire la eficacitatea sancțiunilor anunțate de Regatul Unit in contextul invaziei Rusiei in Ucraina. Dupa o prima salva de masuri considerate prea timide,…

- Liderii G7 au condamnat invadarea Ucrainei de catre Rușia și au aratat ca președintele rus Vladimir Putin a „reintrodus razboiul pe continentul european”, potrivit CNN. Președintele rus „s-a plasat de partea greșita a istoriei”, au scris liderii celor mai industrializate țari ale lumii. „Il condamnam…

- O sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror afirma ca invazia Rusiei in Ucraina va incepe miercuri dimineața, in ciuda faptului ca Vladimir Putin a retras unele dintre forțele țarii sale.

- Un diplomat rus de rang inalt de la ONU ataca aprig diplomatia britanica, pe care o catalogheaza drept ”absolut buna de nimic”, inaintea unei convorbiri la telefon, miercuri, intre premierul britanic Boris Johnson si presedintele rus Vladimir Putin pe tema crizei in centrul careia se afla Ucraina,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Rusiei sa nu invadeze Ucraina, potrivit declaratiilor difuzate de agentia de presa turca oficiala Anadolu, citata de AFP, pe fondul temerilor Kievului si Occidentului cu privire la o posibila agresiune din partea Rusiei impotriva tarii vecine, la frontiera…

- Ministrul german de Externe Annalena Baerbock si-a exprimat miercuri ”marea ingrijorare” dupa ce Vladimir Putin a amenintat cu represalii ”militare si tehnice” in cazul in care Occidentul nu pune capat politicii pe care Rusia o considera amenintatoare, relateaza AFP. ”Ingrijorarea mea este…