Marcel Vela, moment special cu ocazia vizitei la granița de Vest

Ministrul de Interne, Marcel Vela, s-a aflat în inspecție la granița cu Serbia și a profitat de ocazie ca să treacă, în județul natal, Caraș-Severin... The post Marcel Vela, moment special cu ocazia vizitei la granița de Vest appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]