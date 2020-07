Boris Johnson susţine că votul britanicilor în favoarea Brexit nu a fost influenţat de Rusia Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a respins, miercuri, orice sugestie privind eventuale ingerinte ale Rusiei care sa fi influentat votul cetatenilor în favoarea retragerii din Uniunea Europeana, potrivit Reuters. La o zi dupa ce Comisia parlamentara pentru Informatii si Securitate a stabilit ca Guvernul nu a încercat sa afle daca Rusia a influentat referendumul pe tema apartenentei Marii Britanii la UE, Boris Johnson a refuzat din nou orice idee de investigare a acestei ipoteze. În schimb, Guvernul de la Londra a comunicat ca va propune o initiativa legislativa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

