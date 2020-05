Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie, a doua tara cea mai afectata de noul coronavirus in Europa cu 26.711 decese pana in prezent, ‘a trecut de varful’ epidemiei, a afirmat joi premierul Boris Johnson, citat de AFP. Premierul britanic a declarat ca va prezenta un plan concret saptamana viitoare despre modul de a se incepe…

- Potrivit sursei citate, lui Johnson, spitalizat in cursul zilei de duminica, i se administreaza in prezent oxigen prin mijloace standard, nu cu ajutorul altor dispozitive de asistenta respiratorie, așa cum s-a vehizulat in mass media.Purtatorul sau de cuvant susține ca premierul britanic nu a avut nevoie…

- Guvernul britanic a anuntat joi o prelungire - cu cel putin trei saptamani - a izolaarii la nivel national impuse in vederea unei incetiniri a raspandirii epidemiei noului coronavirus, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Ministrul britanic de Externe Dominic Raab, care asigura…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a trimis o scrisoare de incurajare fiecareia dintre cele 30 de milioane de locuinte ale tarii. „Guvernul va face orice e nevoie ca sa te ajute sa te descurci si sa ai mancare sa pui pe masa”, a fost mesajul lui Johnson.Citește și: Streinu Cercel solicita…

- Guvernul britanic a cerut duminica celor 1,5 milioane de cetateni cei mai vulnerabili in fata epidemiei de coronavirus sa se izoleze in locuintele lor timp de trei luni, relateaza AFP, citat de Agerpres."Pana la 1,5 milioane de persoane din Anglia, identificate de NHS (serviciul public de sanatate)…

- Premierul britanic Boris Johnson a respins luni apelurile de a inchide scolile si de a reintroduce testarea in masa pentru coronavirus, dar le-a cerut cetatenilor sa renunte la contactele sociale si la deplasarile care nu sunt esentiale, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Johnson a declarat…

- Marea Britanie nu va accepta conditiile similare in materie de reglementare stabilite de Uniunea Europeana, a declarat luni seara David Frost, negociatorul britanic pe tema Brexit, subliniind ca tara sa este "independenta", desi UE a avertizat ca nu va oferi concesii Londrei in relatiile bilaterale,…