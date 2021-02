Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a marturisit marti ca a abandonat jurnalismul in favoarea politicii pentru ca, in prima sa profesie, s-a aflat de multe ori in situatia de a "abuza" de oameni in munca sa, relateaza Reuters. Johnson (56 de ani) a afisat un mod specific, colorat si combativ,…

- Premierul nord-irlandez, Arlene Foster, cere inlocuirea acordului asupra Irlandei de Nord incheiat in cadrul Brexitului. Ea considera acordul „inaplicabil”, dupa divergențele cu Uniunea Europeana privind exportul de vaccinuri impotriva coronavirusului, scrie Agerpres . „Protocolul este inaplicabil…

- Un bust al fostului premier britanic Winston Churchill a fost înlaturat din Biroul Oval dupa învestirea președintelui american Joe Biden, reaprinzând o controversa din timpul președinției lui Barack Obama, relateaza Fox News.Informația a fost dezvaluita pentru prima data de…

- Un consilier al ministrului de finanțe britanic Rishi Sunak și fost bancher Goldman Sachs va fi numit în funcția de președinte al BBC, anunța The Guardian. Richard Sharp, care anterior a ocupat mai multe funcții în sectorul cultural și a fost și consilier al premierului Boris Johnson…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon si-a exprimat speranta ca Scotia isi va obtine independenta si ca va putea „sa se alature” Uniunii Europene, dupa ce Brexit-ul s-a facut contrar vointei scotienilor, anunța agerpres . „Suferim acum un Brexit dur, impotriva vointei noastre, in cel mai prost moment posibil,…

- Boris Johnson și-a ținut discursul in care a prezentat acordul final pentru Brexit in ajunul Craciunului și a incercat sa prezinte tratatul ca pe un cadou de Craciun pentru britanici. Premierul britanic a marcat ocazia și cu o cravata speciala – la o privire mai apropiata s-a putut Boris Johnson purta…

- Cele doua parti si-au dat duminica un nou termen-limita, cu scopul de a incerca sa ajunga la un acord in extremis cu privire la viitoarea lor relatie, cu doua saptamani inainte de divortul lor efectiv, in pofida faptului ca Boris Johnson a subliniat ca punctele de vedere ale Londrei si Bruxellesului…

- ”Exista inca o sansa sa se ajunga la un acord. Nu stiu daca vor reusi pana maine (joi). Nu pot sa promit acest lucru. Insa vom continua sa muncim”, a dat asigurari cancelarul a carei tari detine presedintia semestriala a Uniunii pana la sfarsiitul anului. ”Continuam sa muncim, dar suntem de asemenea…