Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier britanic Boris Johnson spune ca a fost „intr-un fel amenintat” de presedintele rus Vladimir Putin, cu putin timp inainte de inceperea invaziei Ucrainei, care a inceput la 24 februarie anul trecut. Intre timp, purtatorul de cuvant al Kremlinului spune ca nu este adevarat.

- In acest documentar care are trei parti, al carui prim episod urmeaza sa fie difuzat luni seara pe BBC Two, fostul sef al guvernului britanic povesteste convorbirea telefonica „foarte lunga” si „extraordinara” cu presedintele rus dupa vizita sa la Kiev, la inceputul lunii februarie, relateaza AFP, preluat…

- Fostul premier britanic Boris Johnson povesteste intr-un documentar BBC ca presedintele rus Vladimir Putin l-a „amenintat cumva” inainte de invadarea Ucrainei, spunand: „Cu o racheta ar dura un minut”. In acest documentar in trei parti, al carui prim episod este difuzat luni seara pe BBC Two, fostul…

- Fostul premier britanic Boris Johnson a declarat ca amenințarile au venit pe un ton „vesel”, Vladimir Putin fiind „detașat”, intr-o conversație in care Johnson l-a avertizat pe președintele rus ca o invazie a trupelor ruse in Ucraina ar aduce cu sine sancțiuni grave, scrie CNN. „M-a amenințat la un…

- In acest documentar care are trei parti, al carui prim episod urmeaza sa fie difuzat luni seara pe BBC Two, fostul sef al guvernului britanic povesteste convorbirea telefonica „foarte lunga” si „extraordinara” cu presedintele rus dupa vizita sa la Kiev, la inceputul lunii februarie, relateaza AFP, preluat…

- Fostul premier britanic Boris Johnson povesteste intr-un documentar BBC ca presedintele rus Vladimir Putin l-a "amenintat cumva" inainte de invadarea Ucrainei, spunand:"Cu o racheta ar dura un minut".

- Fostul premier britanic Boris Johnson a afirmat, intr-un documentar BBC, ca inainte de startul invaziei ruse in Ucraina a fost amenintat de Vladimir Putin cu un atac cu racheta, in timpul unei discutii la telefon, relateaza bbc.com. Johnson a precizat ca Putin a facut comentariul in momentul in care…

- Fostul premier britanic Boris Johnson povesteste intr-un documentar BBC ca presedintele rus Vladimir Putin l-a "amenintat cumva" inainte de invadarea Ucrainei, spunand:"Cu o racheta ar dura un minut", informeaza luni AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…