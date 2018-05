Stiri pe aceeasi tema

- Camera Lorzilor din Marea Britanie a adoptat luni un amendament la proiectul de lege privind Brexit-ul ce da parlamentului puterea de a impiedica guvernul sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord cu Bruxellesul, relateaza AFP. Propunerea a fost adoptata cu 335 de voturi ''pentru''…

- Camera Lorzilor i-a aplicat miercuri o noua lovitura premierului britanic Theresa May, refuzand - cu o majoritate clara - sa acorde Guvernului puteri largite in vederea amendarii legislatiei dupa iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), relateaza Reuters. Camera superioara a Parlamentului…

- Guvernul condus de Theresa May a inregistrat, miercuri seara, o infrangere stanjenitoare in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului britanic) care a votat un amendament referitor la posibilitatea Marii Britanii de a ramane in interiorul uniunii vamale dupa iesirea tarii din Uniunea Europeana,…

- Acordul de tranzitie cu Uniunea Europeana va oferi mai multa certitudine companiilor si cetatenilor, a declarat, luni, un purtator de cuvant al premierului britanic, Theresa May, adaugand ca atat Marea Britanie, cat si UE, sunt optimiste in privinta acordului de Brexit, in ansamblu., potrivit Rador,…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a afirmat marti ca Londra ar avea in vedere posibilitatea de a se alatura unor lovituri militare aeriene americane impotriva guvernului sirian daca exista dovezi ca sunt folosite arme chimice impotriva civililor, relateaza Reuters si Press Association.…

- Lipsa de claritate a intentiilor guvernului in materie de imigratie creeaza ingrijorare pentru cetatenii UE din Marea Britanie si ii pune pe functionarii din domeniu, deja suprasolicitati, intr-o pozitie imposibila, afirma raportul. 'Guvernul nu pare sa aprecieze (corect) provocarea birocratica…

- Daca premierul britanic Theresa May accepta ca Brexitul - iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - sa fie "diluat" sau oprit de sustinatorii apartenentei la blocul comunitar, Marea Britanie va fi aruncata in cea mai grava criza constitutionala de dupa al Doilea Razboi Mondial, a apreciat eurodeputatul…

- Comitetul pentru Brexit, alcatuit din ministrii importanti si condus de Theresa May, va discuta in detaliu toate aspectele controversate in ceea ce priveste viitoarea relatie a Regatului Unit cu Uniunea Europeana, scrie The Guardian.Prim-ministrul britanic impreuna cu membrii-cheie ai Guvernului,…