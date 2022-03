Stiri pe aceeasi tema

- Conform agentiei DPA, agenda initiala a lui Biden pentru ziua de luni nu cuprindea aceasta reuniune prin videoconferinta.Discutia survine dupa inca o noapte de bombardamente puternice ale Rusiei in Ucraina si in contextul dezbaterilor dintre tarile occidentale asupra unor noi sanctiuni impotriva Moscovei.

- A fost hackerit canalul de Telegram al liderului cecen? Ramzan Kadirov a cerut politicienilor europeni sa retraga „declaratiile privind sanctiunile impotriva Rusiei" ca raspuns la invazia in Ucraina „pana la 31 februarie", in caz contrar, Cecenia va introduce propriile sanctiuni impotriva acestora.…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a denuntat luni recunoasterea de catre Moscova a independentei regiunilor separatiste din Ucraina drept „o incalcare flagranta a suveranitatii” tarii si o „repudiere” a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza Agerpres, conform AFP. „Este clar impotriva dreptului…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…

- Premierul britanic, Boris Johnson, si presedintele rus, Vladimir Putin, au convenit miercuri asupra necesitatii de a ajunge la o solutionare ''pasnica'' a crizei ucrainene, a declarat un purtator de cuvant al Downing Street dupa o convorbire telefonica intre cei doi lideri, relateaza AFP. Johnson…

- Premierul britanic Boris Johnson face marti o vizita la Kiev, unde va discuta cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre tensiunile de la granita cu Ucraina si despre sprijinul strategic acordat Ucrainei de Marea Britanie. Johnson a facut din nou apel la Moscova sa se angajeze pe calea diplomatiei.

- Premierul britanic Boris Johnson face marți o vizita la Kiev, unde va discuta cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre tensiunile de la granita cu Ucraina. El va face din nou apel la Moscova sa se angajeze pe calea diplomatiei.

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat astazi ca executivul sau va stabili in curand detaliile unor posibile sanctiuni contra Rusiei, ca raspuns la o eventuala agresiune a acesteia contra Ucrainei, transmit agențiile Reuters si AFP, preluate de Agerpres.