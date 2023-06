Boris Johnson spune adio parlamentului britanic. Fostul premier se retrage

Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson se retrage din functia de membru al parlamentului, cu efect imediat, declansand alegeri partiale in colegiul sau electoral, relateaza Reuters. Johnson se lupta pentru viitorul sau politic, in conditiile in care o ancheta parlamentara investigheaza daca a indus in eroare Camera Comunelor atunci cand a declarat ca au fost respectate toate regulile COVID-19. “Este foarte trist sa parasesc parlamentul – cel putin deocamdata”, a spus Boris Johnson intr-un comunicat. “Sunt fortat sa plec de o mana de oameni, care nu au nicio dovada care sa le sustina afirmatiile…