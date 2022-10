Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Boris Johnson și fostul ministru de Finanțe Rishi Sunak s-au intalnit in secret sambata, in condițiile in care se apropie termenul limita pentru nominalizarea premierului in Marea Britanie.

- „As spune ca Vladimir Putin v-a transmis ca va fi dispus sa foloseasca arme nucleare impotriva tarilor occidentale, inclusiv arme nucleare impotriva Marii Britanii. Orasele voastre vor fi vizate”, a declarat Markov la scurt timp dupa discursul presedintelui rus.„Tarile occidentale lupta cu fortele ruse…

- Liz Truss a devenit oficial astazi noul Prim-Ministru al Regatului Unit, dupa ce s-a intalnit cu Regina Elisabeta a II-a la Castelul Balmoral din Scoția. Truss, fost ministru de externe in ultimul an, l-a invins luni pe rivalul Rishi Sunak in cursa pentru a deveni liderul Partidului Conservator. Ea…

- Premierul britanic aflat la sfarsit de mandat Boris Johnson si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski vor ramane „in stransa legatura de prietenie” dupa incheierea mandatului sau de premier, a anuntat luni Downing Street, informeaza dpa. Cei doi lideri, care sunt aliati fermi in contextul razboiului…

- Liz Truss a fost aleasa cu 81.326 de voturi, in vreme ce contracandidatul sau, Rishi Sunak, favorit la inceputul competiției, a fost votat de 60.399 de membri de partid. Truss, in varsta de 47 de ani, care i-a ramas fidela lui Boris Johnson pana la final, cand demisiile in cadrul executivului s-au numarat…

- Situația a fost dezvaluita de un sondaj comandat de Partidul Liberal Democrat, de opoziție, in pregatire pentru iarna dificila care se apropie, relateaza postul de televiziune ITV.Aproape unul din patru adulți din Marea Britanie intenționeaza sa nu-și porneasca deloc incalzirea in aceasta iarna, in…

- Liz Truss are in plan reducerea generala a TVA-ului cu 5 % dar și anularea taxei pe asigurarea naționala impusa de fostul trezorier și actual competitor, Rishi Sunak. Liz Truss ramane principalul candidat favorit in cursa pentru inlocuirea lui Boris Johnson. LONDRA: Fost cancelar al Regatului Unit și…

- Fostul ministru britanic de finante Rishi Sunak, candidat pentru a-i succeda premierului Boris Johnson, a criticat dur duminica China pe care a descris-o drept "cea mai mare amenintare pe termen lung" a Regatului Unit, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…