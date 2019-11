Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra a dezmintit informatiile publicate sambata de cotidianul Financial Times potrivit carora va incerca sa slabeasca drepturile lucratorilor dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, scrie Agerpres dupa o relatare Reuters. Cotidianul financiar a publicat extrase…

- Boris Johnson a indemnat joi la organizarea unui scrutin anticipat, dupa ce deputatii au adoptat marti in principiu acordul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana pe care el l-a incheiat cu Bruxelelsul, dar care au refuzat sa examineze acordul potrivit unui calendar accelerat, asa cum voia…

- Motiunea de cenzura ar putea fi dezbatuta saptamana viitoare. „Trebuie sa facem acest lucru, deoarece nu avem incredere ca premierul Boris Johnson va respecta legea, adica sa ceara amanarea Brexit votata de Parlament acum cateva saptamani. Daca suntem seriosi in legatura cu amanarea, aceasta este…

- Premierul Boris Johnson a revenit in tromba miercuri in Camera Comunelor, parasind mai devreme lucrarile Adunarii generale a ONU de la New York. Știa probabil ce-l așteapta dupa ce Curtea Suprema britanica a declarat ilegala suspendarea activitații parlamentului pentru o perioada de cinci saptamani.…

- Irlanda dorește o ieșire ordonata din Uniunea Europeana, dar Marea Britanie nu a reușit momentan sa faca propuneri pentru modificarea acordului, a declarat Simon Coveney, ministrul irlandez de Externe, scria Mediafax citând Reuters. „Ne dorim un acord, dar trebuie sa ajungem la el printr-o…

- Jean-Claude Juncker, presedintele în functie al Comisiei Europene, a declarat, în cadrul unui interviu acordat Euronews, ca britanicii au fost înca de la început „doar europeni cu jumatate de norma” și ca nu au fost niciodata întru totul de acord cu normele…

- „Observam ca britanicii incearca sa incheie mini-acorduri bilaterale”, a declarat Amelie de Montchalin, ministrul francez pentru Afaceri Europene. „Acest lucru este contrar spiritului in care au loc negocierile”, a adaugat ministrul. Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat marți in Parlament…

- Guvernul britanic a publicat miercuri seara documentul referitor la planurile privind ieșirea Marii Britanii din UE, în care avertizeaza ca un Brexit fara acord va duce la reducerea proviziilor medicale și creșterea prețurilor la alimente, relateaza CNN și BBC. Documentul a fost publicat dupa…