Boris Johnson se retrage din cursa pentru postul de prim-ministru al Marii Britanii

- “Regatul Unit este o tara mare, dar ne confruntam cu o criza economica profunda. Alegerea pe care partidul nostru o face acum va decide daca urmatoarea generatie va avea mai multe oportunitati decat ultima. De aceea candidez pentru a fi urmatorul prim-ministru si lider al Partidului Conservator. Vreau…

- Boris Johnson, care s-a intors sambata la Londra dupa o vacanța in Caraibe, nu a anunțat public daca va candida pentru a reveni pe postul din care și-a dat demisia in luna iulie, dar parlamentarul conservator James Duddridge, un aliat al sau, a afirmat ca are numarul necesar de 100 de semnaturi pentru…

- Boris Johnson și fostul sau ministru de Finanțe, Rishi Sunak, sint liderii cursei pentru postul de prim ministru britanic. Candidații obțin sprijin pentru a deveni lider al Partidului Conservator intr-un concurs accelerat, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Dupa ce Liz Truss a demisionat…

- Marea Britanie va avea de marți un nou premier. Liz Truss, ministru de externe in cabinetul lui Boris Johnson, a fost aleasa in fruntea Partidului Conservator, care deține majoritatea in Parlament, ceea ce inseamna, conform tradiției, ca ea va deveni noul șef al guvernului de la Londra. Ca politician,…

- Ceremonia de investire a noului premier al Marii Britanii va avea loc la Balmoral, in Scotia, acolo unde unde locuieste in acest moment regina Elisabeta a II-a, a anunțat miercuri, 31 august, Palatul Buckingham, citat de BBC și CNN . Decizia marcheaza o premiera in cei 70 de ani de domnie ai suveranei…

- Fostul ministru de finanțe britanic, Rishi Sunak, candidat la șefia Partidului Conservator și, prin extensie, la funcția de prim-ministru al guvernului de la Londra, a parut sa convinga un numar semnificativ de delegați conservatori in cursa pentru șefia partidului la o dezbatere televizata, joi, cu…

- Fostul ministru britanic de Finanțe, Rishi Sunak, care candideaza pentru a-i succeda premierului Boris Johnson, a lansat duminica un atac virulent la adresa Chinei, pe care a descris-o drept „cea mai mare amenințare pe termen lung” la adresa Marii Britanii. Acuzand China ca „ne fura tehnologia și se…