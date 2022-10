Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut duminica seara de fostul premier britanic Boris Johnson. Decizia lui Boris Johnson intareste sansele marelui favorit, Rishi Sunak, pentru a-i urma in functie demisionarei Liz Truss , informeaza Agerpres , care preia AFP. „In ultimele zile, am ajuns, din pacate, la concluzia ca pur…

- Fostul premier britanic Boris Johnson a anuntat duminica seara ca renunta sa se prezinte in campania pentru Downing Street, intarind sansele marelui favorit, Rishi Sunak, pentru a-i urma in functie, cu exceptia unei noi lovituri de teatru, demisionarei Liz Truss, noteaza AFP.

- Boris Johnson și fostul sau ministru de finanțe, Rishi Sunak, sunt favoriți sa ajunga la Downing Street Nr. 10, dupa ce Liz Truss a demisionat, joi, dupa șase saptamani turbulente de mandat, relateaza Reuters.

- Liz Truss a devenit oficial astazi noul Prim-Ministru al Regatului Unit, dupa ce s-a intalnit cu Regina Elisabeta a II-a la Castelul Balmoral din Scoția. Truss, fost ministru de externe in ultimul an, l-a invins luni pe rivalul Rishi Sunak in cursa pentru a deveni liderul Partidului Conservator. Ea…

- Liz Truss va fi noul premier al Marii Britanii, dupa ce a fost aleasa in fruntea Partidului Conservator. Membrii partidului conservator au avut de ales intre Truss, ministrul de Externe din actualul cabinet Johnson, și fostul ministru de finanțe Rishi Sunak. Liz Truss a caștigat 81.326 de voturi, in…

- Liz Truss a fost aleasa luni in functia de lider al conservatorilor britanici, ea urmand sa fie nominalizata marti pentru postul de prim-ministru. Liz Truss a obtinut 81.326 de voturi, iar Rishi Sunak 60.399, a anuntat Sir Graham Brady, care a subliniat ca votul a fost "liber si corect". Boris Johnson…

- Liz Truss a fost aleasa cu 81.326 de voturi, in vreme ce contracandidatul sau, Rishi Sunak, favorit la inceputul competiției, a fost votat de 60.399 de membri de partid. Truss, in varsta de 47 de ani, care i-a ramas fidela lui Boris Johnson pana la final, cand demisiile in cadrul executivului s-au numarat…

- Liz Truss a fost aleasa luni in functia de lider al conservatorilor britanici. Marți, ea va fi nominalizata pentru postul de prim-ministru. Liz Truss a obtinut 81.326 de voturi, iar contracandidatul ei, Rishi Sunak, 60.399, a anuntat Sir Graham Brady, care a subliniat ca votul a fost ”liber si corect”.…