- Premierul britanic Boris Johnson se pregatea miercuri de o campanie electorala ”dificila”, la o zi dupa ce deputatii s-au pronuntat in favoarea unor alegeri legislative anticipate in decembrie, cu obiectivul de a transa problema Brexitului, care dureaza in Marea Britanie de peste trei ani, relateaza…

- Organizatii criminale ar putea profita de gaurile din controalele de la frontiere în caz de Brexit dur (no deal), în absenta unui acord de retragere cu Uniunea Europeana, potrivit unui raport al Comitetului national de audit (National Audit Office - NAO), preluat miercuri de mai multe mijloace…

- Uniunea Europeana a respins o cerere a Londrei de a purta discutii despre Brexit in acest weekend, dupa ce premierul britanic Boris Johnson si-a reiterat angajamentul ca tara sa sa se retraga din blocul comunitar pe 31 octombrie in pofida riscului de a nu ajunge la un acord cu UE, transmite sambata…

- Guvernul britanic va prezenta miercuri sau joi la Uniunea Europeana propunerile sale detaliate despre Brexit, inclusiv problema frontierei irlandeze, a declarat, luni, pentru Reuters o sursa guvernamentala britanica. Potrivit radioteleviziunii irlandeze RTE, Marea Britanie va propune crearea de "centre…

- Regina Elisabeta a II-a a promulgat luni legea care-l impiedica pe premierul conservator Boris Johnson sa retraga Regatul Unit din UE fara un acord pe 31 octombrie, transmite agentia Reuters.Acesta este ultimul pas in circuitul legislativ al acestei legi, adoptata saptamana trecuta de parlamentul…

- Exista un sentiment ca sansele unui Brexit fara acord au crescut si se tem de consecintele posibile - in special in Irlanda, unde manevra premierului Boris Johnson este punctul principal al primelor pagini. Personajul Johnson este, de asemenea, examinat, comentatorii incercand sa explice comportamentul…

- Acest guvern nu are mandat pentru o ieșire fara acord și referendumul din 2016 nu a dat mandat pentru o ieșire fara acord”, scrie Corbyn. „De aceea am intenția sa depun o moțiune de cenzura de îndata ce va fi posibil, când vom fi siguri ca vom câștiga”, continua el.,…

- Multi deputati, din majoritate ca si din opozitie, se opun cu îndârjire unei iesiri fara acord din Uniunea Europeana pe 31 octombrie, sustinuta de noul prim-ministru, Boris Johnson. Ei ar putea deci încerca sa darâme guvernul si sa convoace un scrutin, cu scopul final de a opri…