Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, in varsta de 56 de ani, se pregatește de nunta cu Carrie Symonds, care este mai tanara decat premierul britanic cu 23 de ani. Ceremonia va avea loc in luna iulie a anului viitor.

- In februarie 2020, Boris Johnson si iubita sa, Carrie Symonds, au anuntat ca sunt logoditi si urmeaza sa se casatoreasca. Presa britanica scrie ca cei doi au trimis invitatii de nunta familiei si prietenilor pentru data de 30 iulie 2022. Detaliile despre locatia in care va avea loc nunta raman un secret…

- Premierul britanic Boris Johnson si logodnica sa, Carrie Symonds, au trimis invitatii de nunta familiei si prietenilor pentru data de 30 iulie 2022, a informat duminica The Sun, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Boris Johnson a stabilit data nunții cu logodnica lui Carrie Symonds. Premierul britanic se casatorește in iulie 2022 cu cea care i-a daruit un baiețel in primavara anului trecut. Cei doi au trimis deja invitațiile pentru nunta.

- Premierul britanic Boris Johnson si Carrie Symonds se vor casatori anul viitor in iulie, potrivit The Sun, care transmite ca au fost deja trimise invitatii pentru marele eveniment. Cei doi s-au logodit in 2019, insa au fost nevoiti sa amane oficializarea relatiei din cauza pandemiei. Boris Johnson a…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson si Carrie Symonds se vor casatori în iulie 2022, invitatiile fiind deja trimise, relateaza The Sun, citat de news.ro. Cei doi s-au logodit în 2019, însa au fost nevoiti sa amâne oficializarea relatiei din cauza pandemiei. Johnson,…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a anuntat, luni seara, un plan de relaxare a restrictiilor antiepidemice in regiunea Anglia, incepand din 12 aprilie, precizand ca probabil se va reveni la o stare asemanatoare cu normalitatea in iunie. Spre deosebire de premierul Romaniei, Florin Cițu, Johnson…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a transmis un mesaj de Paste, in care a spus ca exista speranta si promisiunea ca vor veni zile mai bune. "Stati in siguranta, respectati regulile si sa aveti un Paste fericit", a transmis premierul, potrivit news.ro. El a adus si un tribut preotilor…