Ministrul de externe britanic Boris Johnson s-a folosit de un articol de opinie publicat duminica in New York Times pentru a pune presiune asupra presedintelui american Donald Trump in legatura cu acordul nuclear cu Iranul, relateaza dpa.



Boris Johnson se afla la Washington in aceasta saptamana pentru discutii cu administratia Trump inainte de termenul limita de 12 mai pana la care presedintele american va decide daca va continua sa sustina acordul nuclear cu Iranul din 2015 sau va reimpune sanctiuni impotriva Teheranului, ceea ce ar insemna anularea Planului de Actiune Comun Comprehensiv,…