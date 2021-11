Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a convocat o reuniune interministeriala de criza miercuri, dupa moartea a cel putin 27 de migranți care incercau sa traverseze Canalul Manecii din Franta catre Regatul Unit, a anuntat Downing Street, relateaza AFP. ”Prim-ministrul va conduce in aceasta dupa-amiaza o…

- Compania Decathlon a anunțat, miercuri, ca retrage caiace de la vanzare din magazinele sale din Calais și Dunkirk de pe coasta de nord a Franței, din cauza ingrijorarilor ca ar putea fi folosite de migranți pentru traversarea Canalului Manecii, transmite Euronews , citat de Digi 24 . „Achiziția caiacelor…

- Conflictul aparut dupa Brexit in legatura cu pescuitul a culminat miercurea trecuta cu confiscarea de catre Franta a unui vas britanic pentru dragatul scoicilor, Cornelis Gert Jan, in apele franceze de langa Le Havre. Parisul a amenintat cu impunerea unor sanctiuni de la 2 noiembrie, care ar putea afecta…

- Un scandal imens diplomatic a luat amploare intre Franța și Marea Britanie din cauza pescuitului. Mai clar, Paza de Coasta franceza a confiscat o nava britanica de pescuit, pe motiv ca nu avea licența de pescuit in apele teritoriale franceze. Autoritațile de la Paris acuza Regatul ca restricționeaza…

- Dreptul de a pescui in apele ce despart Franța de Regatul Unit este unul dintre subiectele de disputa post-Brexit greu de soluționat. Niciun demers de pana acum nu a putut duce la o ințelegere. Franța este acum pe punctul de a pune in execuție retorsiuni la restricțiile instituite de Londra in privința…

- Aceste controale – obisnuite ”in timpul pescuitului de scoici” – fac parte dintr-o ”inasprre a controalelor la Canalul Manecii, in contextul unor negocieri cu privire la licente intre Regatul Unit si Comisia Europeana (CE)”, a precizat ministerul intr-un comunicat publica miercuri pe Twitter. Franta,…

- Acesti aproximativ 200 de militari – care au fost formati sa conduca TIR-uri si sa umple pompe de benzina si dintre care jumatate sunt soferi – sunt desfasurati in cadrul unei operatiuni – denumita ”Escalin”. Ei sunt trimisi intr-o prima faza la Londra si in sud-estul Angliei, unde se concentreaza problemele.…

- ​Numarul migrantilor care au traversat Canalul Mânecii în 2021 s-a dublat fata de anul trecut, peste 16.400 persoane au parcurgând aceasta ruta periculoasa de la începutul anului pâna pe 24 septembrie, relateaza agenția DPA și The Evening Standard, potrivit Agerpres. Astfel,…