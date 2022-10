Stiri pe aceeasi tema

- Cursa stransa intre candidații pentru postul de prim-ministru al Marii Britanii in criza declanșata de demisia lui Liz Truss. Boris Johnson are cele mai mari șanse sa revina in fruntea Guvernului, dupa ce a adunat deja cele 100 de semnaturi din randul celor 357 de deputati conservatori pentru a putea…

- Boris Johnson și fostul sau ministru de finanțe, Rishi Sunak, sunt favoriți sa ajunga la Downing Street Nr. 10, dupa ce Liz Truss a demisionat, joi, dupa șase saptamani turbulente de mandat, relateaza Reuters.

- Boris Johnson and his former finance minister Rishi Sunak were leading the potential contenders to replace British Prime Minister Liz Truss on Friday, with candidates canvassing support to become Conservative Party leader in a fast-tracked contest, according to Reuters. After Truss quit on Thursday,…

- Forțele armate ucrainene au eliberat peste 600 de așezari de sub ocupația rusa in ultima luna, inclusiv 75 in regiunea extrem de strategica Herson, a anunțat Ministerul ucrainean pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar, transmite Reuters. Peste 500 așezari au fost eliberate in nord-estul regiunii…

- Printul Charles va fi proclamat oficial rege al Marii Britanii, sambata, in cadrul unei intruniri a Consiliului de Ascensiune ce se va desfasura la Palatul St. James, conform unui anunt facut vineri de Palatul Buckingham, transmite Reuters. Intrunirea Consiliului va avea loc la ora 09:00 GMT. Odata…

- Liz Truss a devenit, marti, noul premier al Regatului Unit, in urma unei intalniri la Castelul Balmoral, cu regina Elizabetha a II-a, care i-a cerut sa formeze un Guvern, relateaza BBC News. Aceasta intalnire cu regina la Balmoral face parte din procesul oficial prin care Liz Truss a devenit premier.…

- Liz Truss will replace Boris Johnson as Britain‘s prime minister on Tuesday, travelling to see Queen Elizabeth in Scotland before appointing a new team of ministers to tackle an economic crisis and draw her deeply divided party together, according to Reuters. Truss defeated rival Rishi Sunak in a vote…

- Liz Truss a fost aleasa luni in functia de lider al conservatorilor britanici. Marți, ea va fi nominalizata pentru postul de prim-ministru. Liz Truss a obtinut 81.326 de voturi, iar contracandidatul ei, Rishi Sunak, 60.399, a anuntat Sir Graham Brady, care a subliniat ca votul a fost ”liber si corect”.…