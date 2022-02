Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, susține ca o invazia a rușilor asupra Ucrinei este posibila in „urmatoarele 48 de ore“, atenționand ca situația este „foarte, foarte periculoasa“ la ucraineni. In acest context, Boris Johnson i-a cerut liderului rus, Vladimir Putin, sa faca un pas inapoi. Mai…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat luni ca situatia este "foarte, foarte periculoasa" in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila "in urmatoarele 48 de ore", indemnandu-l pe Vladimir Putin sa faca un pas inapoi din pragul

- Presedintele american, Joe Biden, va discuta telefonic sambata dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus, Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba. "Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat",…

- „Prim-ministrul este hotarat sa accelereze eforturile diplomatice si sa consolideze descurajarea pentru a evita varsarea de sange in Europa", a spus purtatoarea de cuvant intr-un comunicat."El va reitera, atunci cand va discuta cu presedintele Putin in aceasta saptamana, necesitatea ca Rusia sa faca…

- Administrația SUA se teme ca Federația Rusa va ataca Ucraina in perioada care se incheie la jumatatea lunii februarie, a declarat miercuri prim-adjunctul secretarului de stat al Statelor Unite, Wendy Sherman. „Toate indiciile sunt ca Rusia va folosi forța intre astazi și jumatatea lunii februarie”,…

- Președintele american Joe Biden a declarat, miercuri, in cadrul conferinței de presa de la Casa Alba, care marcheaza un an de mandat, ca o invazie rusa in Ucraina este iminenta, dupa ce Rusia a comasat 127.000 la granița ucraineana. In aceasta situație, SUA vor crește prezența militara in Romania, informeaza…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns la Kiev miercuri dimineata, vizita care face parte din eforturile internationale pentru detensionarea situatiei securitatii la frontiera dintre Ucraina si Rusia. Din capitala Ucrainei, șeful diplomației SUA a transmis ca acumularea de trupe ruse la…

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…