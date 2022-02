Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson a declarat ca Rusia planuiește cel mai mare razboi din Europa din 1945 incoace. Premierul britanic a precizat ca toate date arata ca acest plan a inceput sa fie deja pus in aplicare. „Oamenii trebuie sa ințeleaga costurile de vieți omenești”, a spus el, in timp ce se afla la conferința…

- Ucraina ar putea renunta la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie pentru BBC, relateaza, luni, Reuters. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, in raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, duminica seara, ca ii este foarte, foarte greu sa creada ca nu se va ajunge la un conflict militar Rusia – Ucraina. In acest sens, ministrul a facut trimitere inclusiv la dramaturgie: „Știți cum se spune in dramaturgie: daca in actul I apare o pușca,…

- O manifestatie masiva anti-razboi are loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia. La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, iar un ucrainean a postat pe Twitter imagini cu o coloana imensa de protestatari care defila pe strazile Kievului,…

- Un site american a publicat din greșeala știrea pregatita pentru momentul in care Rusia ar ataca Ucraina, iar informația s-a raspandit cu repeziciune in intreaga lume. Știrea a aparut vineri, in jurul orei locale 16:00 (23:00, ora Romaniei) și a ramas pe site timp de aproximativ 30 de minute. Potrivit…

- Rusia a catalogat drept ”distructiva” decizia Statelor Unite de a trimite 3.000 de militari suplimentari in Europa de Est in contextul tensiunilor exacerbate intre Moscova si occidentali cu privire la Ucraina, transmite AFP. Viceministrul de externe rus, Alexandr Grusko, citat de agentia Interfax, a…