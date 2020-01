Boris Johnson respinge cererea premierului Nicola Sturgeon privind un nou referendum pentru independenţă Conform legislatiei actuale a Regatului Unit, un referendum nu poate avea loc fara acordul guvernului de la Londra. Sturgeon i-a trimis in decembrie o scrisoare lui Johnson, cerand inceperea unor negocieri pentru transferul atributiilor legate de referendum catre guvernul provincial de la Edinburgh, potrivit Agerpres.



"Nu pot fi de acord cu nicio cerere de transfer al atributiilor care ar duce la noi referendumuri pentru independenta", a raspuns Johnson printr-un mesaj publicat marti pe Twitter. El i-a reamintit sefei cabinetului scotian ca si ea a acceptat ca referendumul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a respins in scris, marti, cererea prim-ministrului Scotiei, Nicola Sturgeon, de a organiza un nou referendum pentru independenta, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Conform legislatiei actuale a Regatului Unit, un referendum nu poate avea loc fara acordul guvernului…

- Premierul britanic Boris Johnson a respins in scris, marti, cererea prim-ministrului Scotiei, Nicola Sturgeon, de a organiza un nou referendum pentru independenta, informeaza Reuters. Conform legislatiei actuale a Regatului Unit, un referendum nu poate avea loc fara acordul guvernului…

- Boris Johnson respinge cererea Scoției pentru un nou referendum pentru independența. "Democratia va invinge", afirma premierul scoțian, care promite organizarea plebiscitului Premierul britanic Boris Johnson a respins in scris, marti, cererea prim-ministrului Scotiei, Nicola Sturgeon, de a…

- Guvernul de la Londra respinge oficial cererea Scoției de a organiza un nou referendum pentru independența Guvernul de la Londra a respins joi cererea premierului scotian Nicola Sturgeon privind organizarea unui nou referendum de independenta. Premierul scoţian Nicola Sturgeon i-a cerut joi guvernului…

- Brexit-ul este prima și principala misiune a lui Boris Johnson, dupa victoria uriașa reușita in alegerile anticipate de joi din Marea Britanie. Prima faza este simpla: Brexit la 31 ianuarie 2020. Ce urmeaza mai apoi este ceva mai complicat.Conservatorii lui Boris Johnson au caștigat mandatul necesar…

- Marea Britanie organizeaza maine alegeri legislative, un scrutin legislativ cu importanța cruciala care va decide soarta Brexit-ului și care va afecta in mod categoric viețile romanilor care traiesc acum in Regat. Urmeaza o perioada de incertitudine, așa ca Libertatea a vorbit cu cațiva romani din Marea…

- ''Sa facem ca tara sa avanseze si sa respectam prioritatile populatiei - servicii medicale, politie, nivel de trai, mediu'', a scris miercuri pe Twitter premierul conservator Boris Johnson, dupa ce in ajun parlamentul de la Londra a sustinut cererea lui de organizare a alegerilor anticipate pe 12…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon, lider al Partidului National Scotian (SNP), a declarat, marti, ca s-a saturat de Brexit, ca Scotia trebuie sa organizeze un nou referendum pentru independenta in 2020 si ca va solicita in curand prerogativele necesare pentru ca scrutinul sa aiba loc in conditii de…