- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a estimat duminica, in cadrul unui interviu, ca Regatul Unit ar putea "sa traiasca foarte bine" cu un no-deal, daca negocierile comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana, in continuare in impas, nu vor duce la un acord inainte de finalul perioadei de tranzitie,…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca a incheiat cu Japonia primul sau acord comercial 'major' de la iesirea tarii din Uniunea Europeana la sfarsitul lunii ianuarie, transmite AFP. 'Regatul Unit a incheiat un acord de liber schimb cu Japonia, care este primul acord comercial major' al…

- Daca UE nu da dovada de mai multa flexibilitate, la inceperea unei noi runde de negocieri in vederea incheierii unui acord comercial care sa incadreze viitoarea relatie, dupa Brexit, Regatul Unit spune ca se pregateste sa nu semneze un acord de liber-schimb cu Uniunea Europeana, relateaza News.ro.Negocierile…

- Autoritațile de la Londra cred ca un acord cu Uniunea Europeana referitoare la relațiile bilaterale post-Brexit ar putea fi incheiat in luna septembire, a declarat negociatorul sef David Frost....

- Un înalt oficial al diplomației germane a îndemnat Regatul Unit sa dea dovada de “mai mult simt al realitații și de pragmatism” în negocierile pentru un acord post-Brexit, care sunt în pana în prezent, într-un interviu pentru AFP, scrie LA LIBRE BELGIQUE,…

- Marea Britanie a pus la punct mai multe detalii cu privire la sistemul de imigrare, aplicabile dupa Brexit, relateaza Agerpres, care citeaza agenția de presa Reuters.Numarulcelor care pot intra in Marea Britanie pentru a se angaja aici nu va filimitat, iar lucratorii din Uniunea Europeana vor fi evaluati…