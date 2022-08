Stiri pe aceeasi tema

Ucrainenii au lansat o petiție prin care cer acordarea cetațeniei ucrainene și a rolului de premier al Ucrainei lui Boris Johnson, prim ministrul demisionar din Marea Britanie, potrivit Reuters, anunța mediafax.

Boris Johnson si-a luat la revedere miercuri de la parlamentarii britanici in ultima sa sesiune de intrebari in calitate de prim-ministru, in cadrul careia si-a aparat bilantul si a incheiat apoteotic cu formula "Hasta la vista, baby", in aplauzele conservatorilor, relateaza AFP, DPA si Reuters.

Kremlinul si-a facut cunoscuta oficial joi antipatia fata de premierul britanic Boris Johnson, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca este nevoie de rute alternative pentru a scoate cerealele blocate in Ucraina, inclusiv prin fluviul Dunarea, daca nu pot fi transportate prin Stramtoarea Bosfor din Turcia, relateaza Reuters.

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat vineri ca Uniunea Europeana ar trebui sa integreze toate cele sase natiuni din Balcanii de Vest pana in 2033, considerand ca ar fi un "pas indraznet, dar necesar", relateaza Reuters.

Premierul britanic Boris Johnson a fost intampinat vineri cu huiduieli si ironii, dar si cateva aplauze, la Catedrala St. Paul din Londra pentru a participa la o slujba religioasa care celebreaza domnia istorica de 70 de ani a reginei Elisabeta a II-a, relateaza agentia de presa Reuters, scrie AGERPRES.

Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), dupa ce Turcia a acuzat tara nordica de sprijin acordat grupului militant, complicand extinderea NATO, informeaza Reuters, informeaza Agerpres.

Politia britanica a anuntat joi ca a finalizat ancheta in ce priveste petrecerile desfasurate la resedinta oficiala din Downing Street a prim-ministrului Boris Johnson in perioada lockdown-urilor din timpul pandemiei, fiind emise in total 126 de amenzi, transmite Reuters.