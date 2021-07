Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova, de la inceputul pandemiei, au fost inregistrate in total 257.035 de persoane infectate cu COVID-19. Despre aceasta anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, transmite Știri.md. Potrivit sursei citate, in cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești,…

- CHIȘINAU, 3 iul - Sputnik. Alte 61 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri inregistrate pe parcursul ultimelor 24 de ore, trei sunt de import. © Photo : Miroslav RotariPare incredibil, dar aceasta boala scade riscul de infectare…

- 2.137 de cazuri de coronavirus au fost depistate in Ucraina in ultimele 24 de ore, dupa prelucrarea a 51.964 de teste – potrivit datelor anuntate, marti, de Ministerul Sanatatii de la Kiev. Totodata, in ultima zi, 163 de ucraineni au decedat din cauza infectiei cu noul coronavirus, in timp ce alti…

- CHIȘINAU, 25 mai – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 73 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova. Asta dupa ce luni au fost 65 de persoane infectate. Știrea se actualizeaza... Fii la curent cu toate știrile din Moldova…

- In Marea Britanie, va ramane in vigoare regula privind respectarea unei distanțe minime de un metru. ”Cred ca este foarte probabil sa putem renunța la distanța de peste un metru”, le-a spus Johnson reporterilor in timpul unei vizite electorale in nordul Angliei.Pe 17 mai, guvernul are programata o ședința…

- "Este important sa ascultam cu atentie autoritatile indiene si sa vedem ceea ce putem sa le oferim, ce au nevoie si ceea ce vor", a declarat seful diplomatiei britanice, intr-o discuție cu omologul sau indian, Subrahmanyam Jaishankar. El se va intalni cu acesta luni, cu ocazia reuniunii ministrilor…

- Dintre cele 700 cazuri noi de infectare cu Covid-19, inregistrate astazi in Republica Moldova, 225 sunt in regiunea transnistreana, potrivit datelor prezentate de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Pe locul doi dupa numarul de persoane testate pozitiv se poziționeaza municipiul Chișinau,…

- Alte 689 de cazuri noi de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in R.Moldova. Informația a fost furnizata de Ministerul Sanatații. In ultima zi au fost efectaute circa 5731 de teste. La ora actuala, 16.906 pacienți se afla sub supraveghere. 5922 de pacienți se trateaza la domiciliu. In…