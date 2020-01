Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca intentioneaza in 2020 sa reuneasca tara dupa divizarile care au marcat-o in anul precedent, asigurandu-i pe britanici ca un "an fantastic si un deceniu remarcabil" s-ar prezenta inaintea lor, potrivit Reuters. In cursul discursului sau de Anul Nou, el a…

- Prioritatea guvernului condus de premierul Boris Johnson va fi de a scoate Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie si de a incheia un nou acord comercial cu UE pana la sfarsitul anului viitor, a declarat duminica Michael Gove, adjunctul de facto al lui Johnson si ministru responsabil…

- Premierul britanic in exercitiu Boris Johnson s-a impus vineri drept cel mai puternic om in Regatul Unit, in urma triumfului sau in alegerile legislative anticipate, care-i permite sa-si onoreze promisiunea de a scoate tara din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie, dupa trei ani si jumatate de sfasieri,…

- UPDATE, ora 10:00 – Premierul britanic Boris Johnson a obtinut o victorie rasunatoare la alegerile legislative anticipate de joi, Partidul Conservator trecand pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale partiale publicate vineri, relateaza AFP, BBC si…

- Premierul britanic Boris Johnson a promis marti sa scoata Marea Britanie din Uniunea Europeana pe 31 ianuarie si sa incheie un nou acord comercial pana la sfarsitul anului 2020, incercand sa isi promoveze mesajul ca numai el poate realiza rapid Brexitul, in timpul unei dezbateri cu liderul laburist…

- Premierul britanic Boris Johnson a renuntat la amenintarea unui Brexit fara acord in manifestul electoral al Partidului Conservator, a relatat sambata publicatia The Times, relateaza Reuters.Potrivit sursei citate, Johnson se va concentra pentru ca acordul sau pe tema Brexitului sa fie aprobat,…

- Johnson se va concentra pentru ca acordul sau pe tema Brexitului sa fie aprobat, a relatat publicatia The Times, relateaza Reuters. Anterior, premierul britanic s-a angajat sa scoata Regatul Unit din Uniunea Europeana - cu sau fara acord - la 31 octombrie, insa Parlamentul de la Londra l-a…

- Premierul britanic Boris Johnson a renuntat la amenintarea unui Brexit fara acord in manifestul electoral al Partidului Conservator, a relatat sambata publicatia The Times, relateaza Reuters. Potrivit sursei citate, Johnson se va concentra pentru ca acordul sau pe tema Brexitului sa fie…