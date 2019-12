Boris Johnson promite sa reduca nivelul imigratiei daca va castiga alegerile

Basesti: A ajuns cu masina in sant dupa ce s-a urcat baut la volan

In dupa-amiaza zilei de duminica, 8 decembrie, in localitatea Basesti s-a inregistrat un incident rutier. Un barbat care conducea autoturismul in stare de ebrietate a ajuns cu masina in sant. Alaturi de acesta mai era un pasager, ambii fiind transportati la spital. Informatii… [citeste mai departe]