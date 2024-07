Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina va trebui sa renunțe la cererea sa privind revenirea la frontierele din 1991 pentru reglementarea conflictului și va trebui sa fie de acord cu frontierele care au existat pana la 24 februarie 2022, a declarat fostul prim-ministru britanic Boris Johnson intr-un articol pentru ziarul Daily Mail.…

- Fostul premier conservator al Marii Britanii, Boris Johnson, a dezvaluit un plan de pace care ar putea pune capat razboiului „in condițiile potrivite pentru Ucraina și Occident”, intr-un articol publicat in Daily Mail.

- Candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, a declarat vineri ca a vorbit la telefon cu liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski, și s-a angajat sa puna capat razboiului dintre țara europeana și Rusia.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca si-ar dori sa auda clarificari din partea lui Donald Trump, candidatul republican la presedintia SUA, despre modul in care intentioneaza sa puna capat razboiului Rusiei in Ucraina in doar 24 de ore, relateaza DPA. „Daca Trump stie cum…

- Alianța Nord Atlantica planifica noi masuri pentru a proteja campania de sprijinire a Ucrainei, potrivit unui nou raport, in timp ce cresc temerile ca un al doilea mandat la Casa Alba al lui Donald Trump va impiedica eforturile colective de a invinge și descuraja Rusia.

- Doi consilieri-cheie ai lui Donald Trump i-au prezentat acestuia un plan pentru a pune capat razboiului dintre Rusia și Ucraina, in cazul in care va caștiga alegerile prezidențiale din noiembrie. Planul presupune condiționarea Ucrainei: va primi mai multe arme americane doar daca va intra in negocieri…

- Razboiul pe scara larga al Rusiei in Ucraina a aratat ca razboiul modern este cu precadere unul al artileriei, astfel ca armatele lumii au inceput sa faca planuri pentru marirea producției de armament nou, precum și a muniției necesare.

- Ucraina așteapta cu nerabdare sosirea primelor avioane F-16 Fighting Falcon de la aliații din Occident, in speranța ca noile ajutoare militare vor echilibra balanța puterii in estul țarii, acolo unde se dau lupte grele atat in regiunea Donbas, cat și la granița cu Rusia din Harkov. In timp ce avioanele…