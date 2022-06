Boris Johnson a fost internat luni pentru cateva ore intr-un spital din Londra, unde a suferit „o operatie foarte usoara, de rutina, la sinusuri”, a anuntat cabinetul sau. Premierul britanic „a ajuns la spital in jurul orei 6 dimineata si operatia a avut loc”, a precizat un purtator de cuvant al guvernului. S-a intors imediat […] The post Boris Johnson, pe masa de operatie: medicii au intervenit de urgenta! first appeared on Ziarul National .