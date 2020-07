Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a recunoscut, ca guvernul sau a facut greseli in modul in care a gestionat pandemia de coronavirus, relateazza dpa, citata de Agerpres."Bineinteles, sunt lucruri pe care nu le facem bine si invatam tot timpul", a declarat, intr-un interviu acordat pentru Sky…

- Premierul britanic Boris Johnson le-a solicitat miniștrilor aflați in subordinea sa sa asigure menținerea curselor de Formula 1 in Regatul Unit, in condițiile in care autoritațile britanice au decis sa impun

- Premierul britanic Boris Johnson si premierul italian Giuseppe Conte le-au transmis duminica cetatenilor lor ca lumea trebuie sa se adapteze pentru a trai cu noul coronavirus si nu poate astepta sa fie salvata prin dezvoltarea unui vaccin, relateaza CNBC.

- Marea Britanie este epicentrul pandemiei de coronavirus, cu peste 223.000 de cazuri de COVID-19 și 32.000 de decese, dintre care 81 sunt romani. Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca prelungește carantina pana la 1 iunie, cel puțin, dar i-a indemnat pe britanici sa se intoarca la munca daca…

- Premierul britanic Boris Johnson a comparat „noua lupta” impotriva pandemiei de coronavirus cu Al Doilea Razboi Mondial, intr-o scrisoare adresata veteranilor și publicata vineri, in ziua aniversara a capitularii Germaniei naziste.

- Premierul britanic, Boris Johnson, a comparat Al Doilea Razboi Mondial cu "noua lupta" impotriva pandemiei de coronavirus, intr-o scrisoare adresata veteranilor publicata vineri, ziua aniversara a capitularii Germaniei naziste, noteaza AFP. "In acest moment aniversar, suntem angajati intr-o noua lupta…

- Epidemia de COVID-19 din Regatul Unit nu a atins inca punctul de maxim, a declarat luni Andrea Ammon, directoarea Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC). Afirmatia citata de Reuters contrazice pozitia guvernului britanic, potrivit Agerpres. Pana luni, in Regatul Unit se inregistrasera…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca va prezenta, zilele urmatoare, un plan pentru ridicarea restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. Acesta a mulțumit...