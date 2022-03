Boris Johnson organizează un summit la Londra cu liderii ţărilor scandinave şi baltice Premierul britanic Boris Johnson organizeaza saptamana viitoare un summit cu liderii tarilor scandinave si baltice, vecine ale Rusiei, in marja unuia din cele mai mari exercitii militare ale NATO dupa incheierea razboiului rece, care va avea loc in Norvegia incepand de luni, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

- Premierul britanic, Boris Johnson, organizeaza saptamana viitoare un summit cu liderii tarilor scandinave si baltice, in marja unuia dintre cele mai mari exercitii militare ale NATO de dupa incheierea Razboiului Rece, transmite AFP.

