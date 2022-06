Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a ținut un discurs in Parlamentul de la Kiev. Oficialul a transmis ca Ucraina va invinge Rusia și va arata „greșeala gigantica” pe care a comis-o Vladimir Putin cand a ordonat invazia.

- Statele vestice au fost „prea lente pentru a ințelege ce se intampla cu adevarat și au eșuat in mod colectiv in a impune atunci sancțiunile care ar fi trebuit” in 2014 cand Vladimir Putin a anexat ilegal de la Ucraina peninsula Crimeea, a declarat marți premierul britanic Boris Johnson intr-un discurs…

- „Continuam sa le monitorizam capabilitatile nucleare in fiecare zi in cel mai bun mod posibil si nu estimam ca exista o amenintare de utilizare a armelor nucleare si nicio amenintare pentru teritoriul NATO", a spus inaltul oficial al Pentagonului sub acoperirea anonimatului.Ministrul rus de externe…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, dispune de ”spatiul politic” pentru a pune capat invaziei sale din Ucraina, in parte datorita cenzurii instaurate in Rusia, a declarat marti premierul britanic Boris Johnson, transmite AFP. „Tinand cont de sprijinul masiv al Rusiei pentru ceea ce face, aparenta indiferenta…

- Premierul britanic Boris Johnson considera drept „realista” posibilitatea ca razboiul in Ucraina sa dureze pana la sfarsitul anului 2023 si chiar ca Rusia sa castige acest conflict, informeaza France Presse si CNN.

- Premierul britanic Boris Johnson, aflat in vizita la Kiev, sambata, s-a angajat sa furnizeze Ucrainei vehicule blindate și rachete antinava, aducand un omagiu armatei ucrainene pentru „cea mai mare fapta de arme din secolul 21”. „Grație conducerii neclintite a președintelui Zelenski și eroismului invincibil…

- Premierul ungar Viktor Orban, ieșit intarit politic grație victoriei in alegerile legislative de duminica, se vede capabil sa joace rolul de mediator cu Moscova. El s-a intreținut telefonic cu Vladimir Putin, caruia i-ar fi cerut sa ordone incetarea focului in Ucraina, profitand de relația sa apropiata…

- Potrivit oficialului britanic, o incetare a focului in razboiul dintre Rusia si Ucraina nu ar fi un motiv suficient pentru ridicarea sanctiunilor impuse guvernului presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza Agerpres, care citeaza AFP și EFE."In opinia mea, ar trebui sa continuam sa intensificam sanctiunile…