Guvernul britanic da asigurari ca nu va restrange deplasarile in Londra sau la iesirea din capitala, in care pandemia noului coronavirus se raspandeste rapid, dezmintind zvonuri in acest sens, relateaza AFP, potrivit news.ro.

”Nu avem niciun proiect de inchidere a retelei de transport din Londra”, a anuntat un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson.

”Nu exista vreo perspectiva a vreunei restrictii, indiferent ca este vorba despre deplasarile inauntrul sau in afara Londrei”, a adaugat el.

El a denuntat articole de presa in care se evoca o plasare in carantina iminenta…