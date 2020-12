Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele Comisiei Europene,Ursula von der Leyen, au discutat duminica și au stabilit sa prelungeasca negocierile pentru un acord post Brexit intre UE și Marea Britanie. Boris Johnson a avertizat, insa, ca un esec al negocierilor comerciale post-Brexit cu Uniunea…

- Un esec al negocierilor comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana ramane scenariul "cel mai probabil", a avertizat duminica premierul britanic Boris Johnson, la scurt timp dupa ce UE si Londra si-au anuntat decizia de a continua aceste negocieri, relateaza AFP, dpa si Reuters. "Dupa…

- „Cred ca duminica este un moment important. In aceste discutii niciodata nu spui niciodata, dar cred ca trebuie sa ajungem la o anume finalitate”, a declarat ministrul de externe britanic Dominic Raab pentru postul de televiziune Sky News, citat de Agerpres. Vești bune pentru Romania: O agenție europeana…

- Marea Britanie și UE mai au 48 de ore pentru a evita un Brexit dezordonat: ”Situatia pare foarte complicata si exista toate sansele sa nu reusim” Presedinta Comisie Europene Ursula von der Leyen si premierul britanic Boris Johnson au anuntat luni, potrivit unei declaratii comune, ca incheierea…

- Negocierile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeana vor fi reluate duminica la Bruxelles, au anunțat premierul britanic Boris Johnson și președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, relateaza AFP. La rândul sau negociatorul șef al UE, Michel Barnier, a spus ca discuțiile cu omologul David…

- Conditiile unui acord post-Brexit intre UE si Regatul Unit "nu sunt intrunite" din cauza unor "divergente semnificative", in pofida unei saptamani de discutii intense la Londra, a anuntat, vineri seara, pe Twitter, negociatorul european Michel Barnier, citat de AFP. Negociatorii au convenit…

- Discuțiile legate de aspectele comerciale dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana au regresat și este posibil ca un acord sa nu fie semnat, susține editorul politic al Sky News. Conform acestuia, negociatorul european pentru Brexit, Michel Barnier, ar putea sa nu mai revina la Londra la acest sfarsit…

- Regatul a parasit oficial Uniunea la 31 ianuarie si continua sa aplice reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la sfarsitul anului. In cazul in care nu se ajunge la un acord, in relatiile celor doua parti se vor aplica reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), care prevad…