- BUCUREȘTI, 6 iul – Sputnik. Un anunț al Downing Street 10 surprinde lumea: premierul britanic Boris Johnson a anunțat ridicarea a unei mari parți din restricțiile de pandemie, chiar daca la orizont este noul val de infectari cu varianta Delta. Premierul a precizat ca ridicarea restricțiilor…

- Organizarea semfinalelor și finalei EURO 2020 pe stadionul Wembley din Marea Britanie ar putea reprezenta un risc in contextul raspandirii variantei Delta a noului coronavirus. Avertismentul ii aparține chiar vicepreședintelui Comisiei Europene – Margaritis Schinas. Vicepreședintele Comisiei Europene…

- Boris Johnson anunța „Ziua Libertații” in Marea Britanie. Londra intenționeaza sa ridice toate restricțiile anti-Covid in 19 iulieRegatul Unit va ridica restricțiile anti-Covid in 19 iulie, a anunțat guvernul britanic, o data pe care a numit-o „Ziua Libertații”. Anunțul a fost facut luni, in ciuda ingrijorarilor…

- Regatul Unit va ridica restricțiile anti-Covid in 19 iulie, a anunțat guvernul britanic, o data pe care a numit-o „Ziua Libertații”. Anunțul a fost facut luni, in ciuda ingrijorarilor cu privire la creșterea numarului de cazuri generat de varianta Delta a coronavirusului, relateaza Reuters.

- Cercetarea, solicitata chiar de guvernul de la Londra, arata ca infectarile au inceput sa creasca la finele lunii mai, odata cu raspandirea variantei indiene a coronavirusului - cunoscuta și sub denumirea de varianta Delta - detectata prima data in India si devenita intre timp predominanta și in Marea…

- UEFA spera ca negocierile cu guvernul Marii Britanii privind ridicarea restrictiilor de carantina pentru fanii straini sa aiba ca rezultat prezenta acestora în tribunele stadionului Wembley la meciurile din semifinalele, respectiv finala EURO 2020, scrie Reuters.Conform reglementarilor actuale…

- Șeful executivului de la Londra, Boris Johnson, va confirma luni relaxarea restrictiilor legate de pandemia cauzata de coronavirus, pe baza imbunatatirii situatiei sanitare, noteaza AFP. Liderul conservator...