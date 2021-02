Premierul Marii Britanii Boris Johnson, in varsta de 56 de ani, a povestit marti ca a abandonat jurnalismul pentru a intra in viața politica, intrucat, in presa, s-a aflat de multe ori in situatia de a-i „abuza” și ”agresa” pe oameni in munca sa, relateaza Reuters, citata de Agerpres . Johnson a facut aceste marturisiri marți, in timpul unei vizite la o școala din Londra. Sa fii jurnalist e formidabil, e un lucru formidabil. E o meserie grozava, dar problema este ca mereu, uneori, te gasesti in situatia de a-i abuza, de a-i agresa pe oameni. Nu ca vrei sa faci asta, dar ii critici. Și uneori poti…