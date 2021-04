Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a criticat sambata cu fermitate "atacurile rusinoase" asupra politistilor dupa ce un protest desfasurat la Bristol impotriva unui proiect de lege pentru sporirea prerogativelor politiei a degenerat in violente, zece persoane fiind arestate, relateaza Reuters. Potrivit…

- Declarația, aparuta in cotidianul The Sun, a fost facuta de Johnson intr-o intalnire pe platforma Zoom cu parlamentarii conservatori, carora le-a cerut spijinul pentru restricții. In aceeași discuție, premierul britanic a laudat companiile farmaceutice pentru dezvoltarea de vaccinuri intr-un timp record.”Motivul…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca se va vaccina vineri cu serul dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford. De asemenea, prim-ministrul britanic a insistat ca ambele vaccinuri care sunt administrare in prezent in campania de imunizare din tara sa – de la Oxford/AstraZeneca si Pfizer…

- Toti adultii din Marea Britanie vor primi prima doza a unui vaccin anti-COVID-19 pana la sfarsitul lunii iulie, a anuntat sambata premierul Boris Johnson, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Premierul britanic urmeaza sa anunte la inceputul saptamanii masuri de redeschidere a economiei. Marea…

- Premierul britanic Boris Johnson a recunoscut luni ca trebuie sa mai slabeasca, la o intalnire cu votanti care se vaccinau impotriva COVID-19, relateaza Reuters. "Am avut atatea ace in mine cand am fost in spital incat m-am obisnuit complet", si-a amintit Johnson. O persoana…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat, joi, ca este prea devreme de spus cand se vor incheia restrictiile nationale din Anglia legate de coronavirus, in timp ce decesele zilnice provocate de Covid-19 ating noi recorduri, iar spitalele devin tot mai aglomerate, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat miercuri in parlament ca incheierea ultimului "lockdown " din Anglia va necesita o "ridicare graduala" in timp, angajandu-se in acelasi timp ca scolile vor fi "primele care se vor redeschide", relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Adresandu-se parlamentului…

- Marea Britanie a inregistrat peste 1.000 de decese provocate de COVID-19 pentru prima data din luna aprilie, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Marea Britanie se afla in carantina nationala in incercarea de a tine sub control infectarile cu noua tulpina. Cel patru tari care alcatuiesc Regatul…