Boris Johnson majorează taxele pentru a finanţa asistenţa medicală şi socială Guvernul condus de Johnson intentioneaza ca din luna aprilie sa introduca o noua taxa de 1,25% pentru asistenta medicala si sociala. Pentru inceput va fi o majorare a contributiilor de asigurari sociale si va deveni o taxa separata pe venit din 2023. Prin majorarea taxelor va fi obtinuta o suma de aproape 36 de miliarde de lire sterline in urmatorii trei ani, potrivit guvernului, banii urmand sa fie alocati direct sistemului de sanatae si delui de asistenta sociala. Planul necesita aprobarea Parlamentului inainte de a deveni lege. Vorbind marti in Camera Comunelor, Johnson a spus ca ”ar fi gresit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

