- Premierul britanic Boris Johnson s-a confruntat luni cu noi dezvaluiri jenante care alimenteaza acuzațiile de încalcare a regulilor de sanatate împotriva coronavirusului, odata cu publicarea unui e-mail care citeaza un nou eveniment din mai 2020, potrivit AFP.Dupa acuzațiile de sarbatori…

- Premierul britanic Boris Johnson a subliniat luni, intr-o discutie la telefon cu presedintele rus Vladimir Putin, importanta "dezescaladarii tensiunilor" din Ucraina si a avertizat ca o interventie militara ar constitui o "eroare strategica", relateaza AFP. Boris Johnson si-a "exprimat profunda…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost sanctionat joi in legatura cu renovarea costisitoare a apartamentului sau din Downing Street, finantata de o donatie privata, sanctiune care pica prost pentru liderul conservator a carui credibilitate este deja pusa la indoiala, informeaza AFP. Comisia…

- Premierul britanic Boris Johnson a impus miercuri restricții mai dure pentru combaterea Omicron, in Anglia. Acesta le-a cerut oamenilor sa lucreze de acasa, sa poarte maști in locuri publice și sa foloseasca certificatul Covid. Numit „ Plan ul B”, pentru a incetini raspandirea variantei de coronavirus…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat aplicarea „Planului B” de masuri anti-COVID, pentru limitarea raspandirii variantei Omicron in Anglia, relateaza BBC. Masca de protectie devine obligatorie in spatiile inchise, iar accesul in unele locuri va fi permis doar pe baza certificatului COVID.

- Viceprim-ministrul britanic Dominic Raab a recunoscut ca o petrecere de Craciun organizata anul trecut la Downing Street 10 ar fi insemnat incalcarea regulilor, dupa ce Boris Johnson a fost raportat la politie de un parlamentar laburist care a cerut anchetarea unor informatii aparute in legatura…

- Premierul britanic, Boris Johnson, este in centrul unui nou scandal. Acesta este acuzat de un parlamentar laburist ca ar fi organizat petreceri in plina pandemie chiar la reședința oficiala din Downing Street 10.Neil Coyle a depus o plangere in acest sens la poliție.

- Boris Johnson nu exclude un lockdown de Craciun in Marea Britanie, pe masura ce noul val de COVID-19 afecteaza Europa. Boris Johnson a spus: „Un nou val de coronavirus afecteaza acum cei mai apropiați vecini ai noștri din vestul Europei”. O noua izolare de Craciun nu poate fi exclusa din cauza…