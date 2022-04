Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va trimite mai multe rachete de aparare aeriana si antitanc in Ucraina, ca parte a unui nou pachet de echipamente militare de inalta calitate, in valoare de 100 de milioane de lire sterline (130 de milioane de dolari), a anuntat, vineri, premierul britanic Boris Johnson, conform CNN.…

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…

- Inaintarea trupelor ruse spre Kiev a inregistrat puține progrese in ultima zi din cauza dificultaților logistice, in timp ce armata trimisa de președintele Vladimir Putin și-a intensificat utilizarea artileriei la nord de capitala Ucrainei, arata cea mai recenta actualizare a situației militare facuta…

- Refugiu de aur pentru mulți oligarhi ruși, Londra deține o parghie care ar lovi puternic in anturajul lui Vladimir Putin. Dar raman indoieli cu privire la eficacitatea sancțiunilor anunțate de Regatul Unit in contextul invaziei Rusiei in Ucraina. Dupa o prima salva de masuri considerate prea timide,…

- Aceste garanții pot ajuta la injectarea de capital critic in Ucraina și pot ajuta economia acesteia sa infrunte furtuna agresiunii ruse”, a spus Liz Truss intr-un comunicat.Regatul Unit sta ferm in spatele Ucrainei și al poporului sau. Suntem pregatiți sa oferim sprijin economic direct, sa furnizam…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat luni ca situatia este "foarte, foarte periculoasa" in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila "in urmatoarele 48 de ore", indemnandu-l pe Vladimir Putin sa faca un pas inapoi din pragul "dezastrului", relateaza Agerpres."Trebuie sa intelegem ca este…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson se deplaseaza marti la Kiev, unde va discuta cu presedintele ucrainean despre tensiunile de la granita cu Ucraina, reînnoind totodata apelurile ca Moscova sa se angajeze pe calea diplomatiei, transmite AFP, citat de Agerpres. "Ca prieten si partener democratic,…

- Premierul britanic Boris Johnson va discuta marți, in capitala Ucrainei, cu președintele Volodimir Zelenski, potrivit AFP, citata de Agerpres . Inainte de deplasarea la Kiev liderul de la Londra a dat asigurari ca țara sa ”va continua sa apere suveranitatea Ucrainei” și a facut apel la Rusia sa aleaga…