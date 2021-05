Boris Johnson a condamnat afirmațiile lui Viktor Orban despre musulmani și migranți, chiar inainte sa se intalneasca cu el. Un purtator de cuvant al Downing Street a “condamnat acele afirmatii care raspandesc divizarea si sunt false”. Ce spusese premierul maghiar? In 2018, intr-un ziar german, in care i-a numit pe musulmani „invadatori” și i-a descris […] The post Boris Johnson l-a pus la zid pe Viktor Orban chiar inainte de intalnirea cu el first appeared on Ziarul National .