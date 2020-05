Boris Johnson isi apara consilierul care a incalcat regulile de izolare: Si-a urmat instinctele de parinte

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o discutie detaliata cu Cummings , Johnson a spus ca a ajuns la concluzia ca acesta „a urmat instinctele oricarui tata si oricarui parinte” si „in orice privinta, el a actionat responsabil si legal si cu integritate”. Prim-ministrul a tinut conferinta de presa ca raspuns la presiunile de a-l demite…

- Principalul consilier al premierului britanic Boris Johnson este subiectul unui scandal de proporții, dupa ce presa a dezvaluit ca a incalcat restricțiile de circulație in perioada pandemiei. Dominic Cummings ar fi calatorit de cel puțin doua ori in timpul izolarii la parinții sai, la 400 de kilometri…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a fost internat in spital la 10 zile dupa ce a fost depistat pozitiv dupa un test pentru coronavirus. Conform unui purtator de cuvant, citat de The Guardian , Șeful Guvernului de la Londra prezenta simptome „persistente” ale infecției. Decizia de a fi internat…

- Negocierile privind relatiile post-Brexit dintre Uniunea Europeana si Londra continua in pofida faptului ca negociatorul-sef Michel Barnier a contractat noul coronavirus, a declarat vineri sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un interviu pentru postul public de radio german, transmite…

- Zece persoane au decedat in doar 24 de ore in diferite spitale din Anglia, toate cu varste peste 60 de ani si cu patologii anterioare, a declarat Whitty, care a insistat ca toti pacientii se aflau in "grupurile de risc". Whitty a recunoscut ca o crestere rapida a numarului de morti va provoca…