Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe britanic l-a convocat luni pe ambasadorul Iranului in Regatul Unit in urma atacului comis joi asupra unui petrolier in Marea Arabiei si despre care Londra considera ca Teheranul este responsabil, acuzatii dezimintite de Iran, transmit agentiile AFP si EFE. ''Ambasadorul…

- Un oficial israelian a acuzat Iranul ca a comis un atac cu drona asupra petrolierului operat de compania Zodiac Maritime in largul Omanului, atac in urma caruia si-a pierdut viata si un marinar roman, informeaza Agerpres . Zodiac Maritime, compania israeliana care opereaza petrolierul Mercer Street,…

- Un oficial israelian a acuzat Iranul ca a comis un atac cu drona asupra petrolierului operat de compania Zodiac Maritime în largul Omanului, atac în urma caruia si-a pierdut viata si un marinar român, relateaza Reuters și Agerpres, citând postul israelian Canalul 13.Zodiac…

- Strategia guvernului britanic de a ridica pe 19 iulie majoritatea restrictiilor antiepidemice, in plin nou val de COVID-19 provocat de varianta Delta a coronavirusului, poate rezulta intr-un ''dezastru'' cu consecinte grave pentru intreaga lume, avertizeaza mai multi cercetatori reuniti vineri la…

- Premierul britanic Boris Johnson a atentionat sambata ca raspandirea tot mai intensa a variantei indiene a coronavirusului este ”foarte, foarte ingrijoratoare” si va trebui actionat ”cu precautie” in ultima etapa a relaxarii restrictiilor antiepidemice, relateaza agentiile Reuters si EFE. Declaratia…

- Premierul britanic Boris Johnson a atentionat sambata ca raspandirea tot mai intensa a variantei indiene a coronavirusului este ''foarte, foarte ingrijoratoare'' si va trebui actionat ''cu precautie'' in ultima etapa a relaxarii restrictiilor antiepidemice, relateaza…

- Liderii principalelor institutii ale Uniunii Europene ii vor transmite premierului britanic Boris Johnson la summitul G7 ca Londra trebuie sa puna in aplicare Protocolul privind Irlanda de Nord, document convenit de UE si Regatul Unit, si sa nu faca modificari in mod unilateral, informeaza Reuters.…

- Premierul irlandez Micheal Martin a declarat luni ca, dupa intalnirea avuta cu omologul sau britanic Boris Johnson, nu crede ca Londra doreste sa rescrie aranjamentele comerciale post-Brexit referitoare la Irlanda de Nord, transmite Reuters. Postul national de televiziune irlandez RTE…